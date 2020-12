Sony retira el videojuego Cyberpunk 2077 por presentar problemas

La compañía japonesa Sony a corado por lo sano con los desarrolladores del juego tan esperado Cyberpunk 2077 por presentar múltiples errores.

Sony empezó ofrecer un rembolso completo para todos los usuarios que hayan comprado el juego en la Playstore quieren un reembolso.

Desde su lanzamiento, los usuarios detectaron en el videojuego había un sinfín de "bugs" o erores en mencionado juego por lo que los internautas se empezaron a quejar a través de redes sociales.

También tuvo problemas el personaje de Keanu Reeves, quien fuma un cigarrillo volador. Otros personajes llegan a fumar sus propios dedos, mientras que árboles pequeños crecen por todas partes.

Más allá de estos fallos, una escena con fuertes destellos de luz, sin que haya ningún tipo de advertencia. Ese efecto le provocó a una columnista de Game Informer un ataque epiléptico.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.