Sin cubrebocas, Texas mantiene indicadores Covid-19 a la baja

El gobernador Abbott, republicano, emitió una orden ejecutiva que entró en vigor el 10 de marzo, que relajó las restricciones de Covid-19; 16 días después, el fin de semana, el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS) publicó en Twitter que en el estado se produjo un descenso en el promedio diario de siete días de nuevos casos, hospitalizaciones y muertes.

La normativa de Abbott eliminó el mandato de uso obligatorio de mascarilla en todo el estado, pero a las empresas se les concedió"limitar la capacidad"o imponer el mandato de uso de mascarilla a su propia elección.

En Austin y el condado de Travis, los residentes de 10 años de edad o más siguen teniendo que llevar cubrebocas fuera de casa.

Un juez de distrito se negó a conceder al fiscal general Ken Paxton una orden de restricción que habría puesto fin al mandato dispuesto por los funcionarios del condado y la ciudad.

Aún antes del anuncio de Abbott de poner fin a las restricciones, Texas fue testigo de una tendencia a la baja en los casos de contagios y hospitalizaciones por Covid-19.

Las cifras

En el momento en que se emitió la orden ejecutiva, el 2 de marzo, los nuevos casos de Covid-19 en el estado eran 7,240, con una media de siete días de 7,259 casos. Esa cifra se redujo a 5,350 casos el 10 de marzo, cuando la orden ejecutiva entró en vigor y la economía se abrió por completo.

Dos semanas después, el 24 de marzo, el número de nuevos casos diarios se sitúa en 3,827, con una media de siete días de 3,401 casos.

En Texas se produjeron 163 muertes el el 24 de marzo, con una media de 123 en siete días. Esta cifra es inferior a la del 10 de marzo, que registró202 muertes y una media de 190 en siete días.

Abbott incluyó en su orden una disposición para que los jueces de los condados de las 22 zonas de hospitales del estado "utilicen las estrategias de mitigación de Covid-19" si las hospitalizaciones superan el 15 por ciento de la "capacidad de camas del hospital"durante siete días consecutivos.

Los jueces de los condados no podrán imponer penas de cárcel por no seguir las órdenes del Covid-19 ni podrán imponer sanciones por no llevar mascarilla. Si se imponen restricciones a nivel de condado, esas restricciones no pueden incluir la reducción de la capacidad a menos del 50 por ciento para ningún tipo de entidad.