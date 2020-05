Serbia abre sus fronteras y no exigirá test de coronavirus ni cuarentena

Quienes entren en Serbia obtendrán un escrito con la advertencia sanitaria de que llegan a un país en el que aún circula el coronavirus y con las recomendaciones de prevención de la infección, informó hoy el Gobierno.

La nueva medida se ha tomado tras un análisis de la situación epidemiológica en Serbia, donde se han registrado hasta ahora 10.919 casos de contagio y 237 muertos por la COVID-19.

La primera ministra, Ana Brnabic, ha declarado que en muchos países no es posible someterse a un test de coronavirus si no se tienen síntomas, y que por ello se ha cancelado la obligación de presentar un documento sanitario con menos de tres día de antigüedad que acredite que no se está infectado.

También indicó que no se esperan numerosas llegadas de extranjeros ya que aún no ha sido normalizado el tráfico internacional.