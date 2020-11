Sí habrá recuento de votos en Georgia: 16 votos electorales en juego

Brad Raffensperger, Secretario de Estado en Georgia, confirmó que habrá un recuento de votos manual ante una apretada disputa entre el presidente Donald Trump y el candidato Joe Biden.

La ventaja del candidato demócrata hasta el momento en Georgia es de 14,000 votos y se han contado cerca de 5 millones en total.

El equipo del presidente Trump han promovido el recuento manual en dicho estado, liderados por el republicano Doug Collins.

En su conferencia, Raffensperger anunció que ante el margen tan apretado entre un candidato y otro, se va a necesitar un recuento a mano para "construir confianza" y que estará listo a tiempo para dar el Certificado de Estado.

El equipo del presidente estadounidense continúa en su lucha por lograr que otros estados como Carolina del Norte, Pennsylvania y Nevada hagan un recuento, a pesar que en estas entidades el conteo no ha terminado.

Cabe señalar que Georgia tiene 16 votos electorales que, si bien aislados pueden no representar mayor problema para Biden, en conjunto a los otros estados que siguen sus conteos, puede ofrecer nuevos horizontes en esta histórica elección estadounidense.

