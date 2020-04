Se registra sismo de magnitud 6.4 en Idaho, Estados Unidos

Un sismo de magnitud 6.4 se registró esta tarde en Idaho, Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio Sismológico de la Unión Americana, el epicentro fue localizado a 2 kilómetros de profundidad.

En redes sociales, varios usuarios señalaron que el temblor se sintió con gran intensidad.

Hasta el momento, no se tiene reporte de daños o víctimas.

Felt #earthquake (#sismo) M6.4 strikes 151 km NE of #Boise (#Idaho) 9 min ago. Please report to: https://t.co/31fOdenqYJ pic.twitter.com/rjILHgMk4y