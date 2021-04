Se registra incidente afuera del Capitolio en Washington: un automóvil embiste a dos agentes

Las inmediaciones del Capitolio en Washington, fueron cerradas debido a un incidente ocurrido esta mañana: un vehículo arrolló a dos oficiales de la policía, y el hombre que conducía el auto ya está bajo custodia.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6