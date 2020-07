Tren se descarrila sobre un puente en Arizona y colapsa parcialmente la infraestructura

Medios locales difundieron imágenes de los vagones atascados sobre la estructura metálica que atraviesa el lago Tempe Tow, cercano a la ciudad de Phoenix (capital de Arizona), de los que se desprendían gruesas columnas de humo.

Varios de los vagones alcanzaron a quebrar el puente y caer sobre unas vías menores que pasan por debajo, sin que las llamas se extendieran.

El fuego sí se propagó rápidamente casi hasta la mitad del puente, aunque no abarcó la totalidad del extenso ferrocarril.

Una persona fue atendida por la inhalación de humo, pero ninguno de los tripulantes del convoy resultó herido, según la información dada a conocer por la compañía Union Pacific.

La Policía de Tempe informó en su cuenta oficila de la red social Twitter de un "gran incendio sobre el lago Tempe Town", que obligó a movilizar personal de ese departamento, así como del de Bomberos.

"Varios caminos están restringidos", agregó la Policía local, que pedía evitar el área.

Multiple agencies are hard at work battling this 2nd alarm fire. Additional road closures are now in place including 202 from 101 to the SR143. @Arizona_DPS pic.twitter.com/sxnnVObapP