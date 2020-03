Se derrumba hotel usado para cuarentena del coronavirus en China

El hotel de cinco pisos, en Quanzhou, en la provincia de Fujian, sureste de China, usado para la cuarentana del Covid-19, se ha derrumbado este sábado y unas 70 personas quedaron atrapadas, según informes periodísticos. De inmediato no se informó de muertes.

Se rescató a 23 personas entre los escombros del hotel Xinjia Express en Quanzhou, informaron el Diario Popular del Partido Comunista y otros diarios.

El gobierno municipal había requisado el hotel de 80 habitaciones para mantener en observación a personas que tuvieron contacto con enfermos de coronavirus, según Diario Popular.

China, donde apareció el virus en diciembre, tiene más de 80,000 casos confirmados, de lejos la cifra más alta del mundo.

El sábado se reportaron 99 casos nuevos, la primera vez desde el 20 de enero que la cifra diaria es inferior a 100. Se informó de 28 decesos, lo que elevó la cuenta a 3,070.

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVID?19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI