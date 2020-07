Se derrumba edificio de tres pisos en Brooklyn; no hay personas heridas

Nueva York.- Un edificio de tres pisos se desplomó de manera espontánea este miércoles en un barrio residencial del distrito de Brooklyn (Nueva York, EUA), causando un gran estruendo y escombros pero sin que se hayan reportado heridos de momento por parte de las autoridades.

Breaking: A multi-story building has collapsed in the Carroll Gardens area of Brooklyn, New York. It is unclear if there are any injuries. pic.twitter.com/V6jYIH8YzM