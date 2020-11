Director de la OMS se aísla por contacto con positivo a Covid-19

El director general de la OMS, Adhanom Ghebreyesus, dio a conocer a través de redes sociales que se aislará de manera preventiva, ya que tuvo contacto con una persona con covid.

Por medio de twitter, Ghebreyesus explicó que aunque por el momento no tiene síntomas, seguirá el protocolo de la OMS como precaución, pues estuvo contacto con personas infectadas.

"Me han identificado como contacto de alguien que dio positivo en #COVID19. Estoy bien y sin síntomas, pero me pondré en cuarentena en los próximos días, de acuerdo con los protocolos, y trabajaré desde casa". Dijo el director de la OMS.

Asimismo, Ghebreyesus reiteró que es imprtante seguir con las medidas sanitarias oficiales, pues esto ayudará a prevenir más infectados por coronavirus.

"Así es como romperemos las cadenas de #COVID19 transmisión, suprimir el virus y proteger los sistemas de salud".

Para finalizar el director de la ONU dijo que tanto él como sus colegas continuarán colaborando con socios en solidaridad para salvar vidas y proteger a los vulnerables.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.