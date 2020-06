Saqueadores utilizan tácticas nunca antes vistas durante protestas en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- En los últimos días, la población de Estados Unidos ha vivido días frenéticos e intensos ante la ola de protestas por el homicidio de George Floyd a lo largo del territorio estadounidense, sin embargo, esto también ha provocado que decenas de saqueadores utilicen formas nunca antes vistas para llevar a cabo saqueos en múltiples tiendas.

Uno de los primeros casos ocurrió en una tienda departamental ubicada en Fairfield, en California, donde los saqueadores se apoderaron de un montacargas eléctrico para tirar abajo las puertas.

Looters Use Telescopic Forklift To Break Into Best Buy In Fairfield, California pic.twitter.com/PKIkjAeKU6