Salvan a 700 gatos en China; iban a ser vendidos a restaurantes

China.- A través de redes sociales se difundieron impactantes imágenes sobre el rescate de cientos de gatos, los cuales estaban enjaulados y "listos para ser servidos como comida" en restaurantes.

Los hechos ocurrieron en la provincia china de Shanxi, donde activistas que pertenecen al grupo Rescate de la Pequeña Vida Animal de Linfen, recuperaron a más de 700 gatos que estaban en condiciones infrahumanas en el patio trasero de un hotel.

Se indicó que una mujer, conocida sólo por su apellido Li, recibió una denuncia por parte de empleados del hotel. Ella acudió al sitio y captó las imágenes de los felinos hacinados y enjaulados en el patio.

Tras recuperar a los animales, éstos fueron llevados a un hospital veterinario para ser valorados.

Se desconoce si hubo personas detenidas por la cruel acción.

An estimated 700 Cats RESCUED in Linfen, Shanxi province, China ???? June 11, 2020



A backyard guesthouse had found a hoarding den with hundreds of cats of unknown origin imprisoned in cages. Because of injuries and lack of water, there was constant screaming. pic.twitter.com/4kB6VQWzLi