Tesla comienza a vender su propio tequila y se agota en horas

El magnate automovilístico Tesla ha creado y empezado a comercializar su propio tequila.

La bebida alcohólica que según Tesla es "Premium" se comenzó a vender hace un día y se acabo en cuestión de horas. Su precio al publico ronda en unos 250 dólares americanos.

'Tesla Tequila' como se llama viene en botellas de 750 mililitros con una peculiar forma de rayo y es producido por la compañía californiana Nosotros Tequila.

Según la etiqueta del envase este tequila es exclusivo, añejo de agave 100%, envejecido en barricas de roble francés, con aroma a fruta seca y vainilla ligera y con un equilibrado final de canela y pimienta.

Actualmente, esta bebida está disponible solo en Estados Unidos y cada cliente puede comprar dos botellas.

La incursión de Elon Musk, dueño de Tesla empezó en 2018, cuando el 1 de abril, día de las bromas en varios países, Musk tuiteó una foto tirado desmayado al lado de un Tesla Model 3, rodeado de botellas de 'Teslaquilla' con restos de lágrimas secas aún visibles en las mejillas"

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1