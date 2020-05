¿Sabías que hoy se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias?

Hoy se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias (WMBD); una campaña mundial dedicada a la concientización sobre las aves migratorias y la necesidad de cooperar internacionalmente para conservarlas.

El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra dos veces al año, el segundo sábado de mayo y de octubre, para destacar la necesidad de conservar las aves migratorias y sus hábitats.

#StayatHome & celebrate #WMBD.



Visit the interactive website functioning as a major hub of activities for #WMBD2020, including virtual events such as live talks by experts, videos, quizzes, book readings & creative activities designed for children. https://t.co/EzEGOiJxSV pic.twitter.com/4zhymURHqr