Robot de Gundam en Yokohama muestra de lo que es capaz, simplemente impresionante

Japón.- La empresa japonesa Gundam Factory Yokohama, erigió una descomunal réplica del icónico robot gigante de la serie Gundam.

Pese a que el proyecto ya lleva más de un año en proceso, recientemente, imágenes de las primeras pruebas de movimiento del coloso se hicieron virales en las redes sociales.

El enorme animatronico tiene un peso total de 25 toneladas y está montado en una plataforma similar a la vista en la serie de televisión estrenada en 1979.

Pese a que se esperaba que estuviera completo en su totalidad para el mes de octubre, en días recientes, se ha dado a conocer en diversos espacios informativos que el robot ya ha dado sus primeros pasos.

Sin embargo, es probable que aún les haga falta afinar algunos detalles finales.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7