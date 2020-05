Revelan red pederasta en donde están presuntamente Hanks, Will Smith y Downey Jr.

Es importante aclarar que la información se trata de una teoría en donde se tocan temas delicados como la pedofilia y prostitución de mujeres y hombres, se recomienda discreción

Estados Unidos.- Fue en el 2016 que una teoría conspiratoria impactó al mundo pues diversas figuras públicas y políticas importantes estaban involucradas en un asunto sumamente grave.

'Pizzagate'

´Pizzagate´ es el nombre que se le dio a la información difundida durante las elecciones presidenciales en EUA en el año 2016.

Proviene de las referencias pizza y queso (cheese), palabras clave para ´porn´ (porno) y child (niño).

Pizza, helado, hot dogs, son algunas de las claves que se usaban para 'adquirir los servicios'.

Los hechos presuntamente ocurren en una pizzería llamada ´Comet Ping Pong´ situada en Washington, la cual jamás ha sido puesta en juicio por las autoridades estadounidenses pesé a los rumores.

En dicho lugar se afirma es el epicentro de una red de pedofilia, trata de blancas y prostitución masculina la cual esta ligada a Hilary Clinton.

El impacto de la noticia fue mundial que se dice fue el motivo de la derrota de Clinton en las elecciones contra el ahora presidente Donald Trump.

Polémica en contra de ´Comet Ping Pong´

Todo comenzó cuándo WikiLeaks, una organización de información que pública documentos secretos de manera anónima reveló contenido sensible entre Hilary Clinton y John Podesta.

En los correos de la esposa de Bill Clinton se podía leer mensajes como: "quiero una pizza, mencionaban helados, papas fritas y rituales satánicos".

John Podesta, es uno de los hombres más importantes pues fue jefe de campaña de Hilary, consejero de Obama y jefe gabinete de Bill Clinton, más se asegura es el líder de la red de pedofilia más grande, pues en otros correos se reveló como una mujer le informaba sobre la llegada de menores de edad a una granja para su ´mayor entretenimiento´.

Cuadros en su casa fueron las que causaron pánico a los usuarios pues se muestran a infantes sometidos a violencia.

James Alephants, propietario del establecimiento se encuentra entre las 50 personas más poderosas de D.C., sin embargo, solamente tiene una sucursal, motivo que confundió a los usuarios sobre la gran cantidad de entrada de dinero solo por vender pizzas comunes.

Involucrados en 'Pizzagate'

Avicci, Kurt Cobain, fueron algunos que intentaron revelar el gran secreto para que semanas después fueran encontrados muertos siendo las autoridades quienes declararan se trataba de un suicidio.

Sin embargo, uno de lo que más sorprendió a todos, fue Chester Bennington, quien semanas antes de su muerte intentó revelar la identidad de su violador durante su infancia llamado ´hombre mayor´, pero lo que intrigó fue el enorme parecido entre John Podesta, afirmando se pueda tratar de su padre.

Justin Bieber (Yummy), Melanie Martínez (Tag, You're It), MGMT (Kids) y el mismo Avicci (For A Better Day) fueron quienes a través de videos musicales expusieron indirectamente los hechos de los cuales fueron víctimas en más de una ocasión.

[ABRO HILO] Borraron el hilo donde se conoce la historia de Yummy - Justin Bieber, lo vuelvo a subir para que todo salga a la luz y puedan leer quienes no tuvieron la oportunidad. pic.twitter.com/8yPzMCjoxr — Bad vibes (@ouketa) January 15, 2020

Pero uno de los más recientes y al que los internautas han atacado constantemente es a Tom Hanks, pues en su Instagram las publicaciones son algo escalofriantes, ya que se tratan de prendas de bebés, niños o de mujeres desgarradas, con descripciones sospechosas.

Katy Perry fue otra quien en su video Bon Appetit y This is How we Do hace referencias a los alimentos con los que se asocia a los crímenes e incluso se muestra feliz cuando le sirven platillos con extremidades humanas.

Una lista con los nombres de todos los involucrados se hizo viral entre ellos, Will Smith, Katy Perry, Meryl Streep, Akon, Jimmy Kimmel, Robert Downey Jr, Dan Shneider, entre otros.

Datos curiosos relacionados

Fue el caso de Madeleine McCann el que se hizo muy famoso y tiene una serie en Netflix, en dicha serie se mencionan los retratos hablados de los sospechosos en el secuestro de la menor, siendo muy similares a John Podesta y Tony Podesta (hermano).

Jeffrey Epstein cometió suicidio luego de ser encontrado culpable por delito sexual, era muy cercano a Hilary Clinton y Woody Allen (parte de la lista).

Joe Biden, expresidente de EUA, también fue encontrado sospechoso por los usuarios tras filtrar imágenes que salieron en televisión nacional en donde el funcionario besa y se acerca de manera incomoda a los menores que se encontraban en la oficina presidencial durante un evento,

Gary Goldman creador de las Chicas Superpoderosas, entró a la serie mediante el personaje Jared Shapiro, un hombre quien en un capítulo intenta seducir a Bombón. El episodio intentaba vender la naturalidad entre una relación pederasta, según los internautas.