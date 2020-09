CIA publica un reto viral y usuarios superan expectativas, ¿tú también puedes?

ESTADOS UNIDOS.- La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) propuso un reto a los usuarios de Twitter.

A través de su cuenta oficial, la CIA compartió dos imágenes del centro de una ciudad y pidió a sus seguidores que encontraran 10 diferencias entre las fotografías.

"Ponga a prueba sus habilidades de observación. ¿Puedes encontrar 10 diferencias en las imágenes de abajo? Vuelve mañana para ver si los encontraste todos", se lee en el tuit.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA



Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?



Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz