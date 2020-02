Rescatan a hombre en paracaídas que cayó sobre cables de luz

Bomberos en California informaron que un hombre que practicaba parapente se estrelló contra cables de energía eléctrica, por lo que fue rescatado después de estar atrapado durante más de tres horas.

El Departamento de Bomberos de Olivehurst dio a conocer que el parapente había intentado aterrizar en el aeropuerto del condado de Yuba como parte de un ejercicio de entrenamiento, pero si salió del curso y se estrelló contra algunas líneas eléctricas.

La compañía Pacific Gas and Electric Company cortó el suministro de energía en el área para que los socorristas realizaban el rescate de la persona atorada.

"La dificultad consistía en asegurarse de que las líneas estuvieran desenergizadas para garantizar que nuestros bomberos estuvieran seguros antes de que pudiéramos actuar", dijo el bombero Randy York.

Paraglider tangled in power lines in Olivehurst. Crews are entering the 2nd hour trying to rescue him. This is video shot by one of our viewers on the ground. pic.twitter.com/AMe3HOIYmx