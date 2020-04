Reportera hace 'home office' y su papá se aparece sin playera en vivo

Ante el coronavirus, muchas personas se han visto obligadas a realizar trabajo a distancia, mejor conocido como 'home office', como medida de prevención.

Esta modalidad de trabajo tiene infinidad de ventajas; sin embargo, también puede ocasionar momentos chuscos que después se hacen virales.

Un ejemplo lo protagonizó la reportera Jessica Lang, quien realizaba una transmisión para un noticiero de Estados Unidos.

Desde su cocina, la periodista explicaba la forma correcta de lavarse las manos ante el coronavirus, cuando sorpresivamente entró el papá de la joven sin playera.

El momento fue compartido por la propia Jessica en su cuenta de Twitter, haciéndose viral inmediatamente.

"Trabaja desde casa, estará bien, dijeron", escribió Lang.

Work from home they said, it´ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5