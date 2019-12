Reportan tiroteo en iglesia en Texas; hay al menos 2 muertos

Al menos personas dos murieron y otra se encuentra gravemente herida después de un tiroteo en una iglesia en White Settlement, suburbio de la ciudad estadounidense de Fort Worth (Texas).

Hasta el momento se sabe que los servicios de emergencia y fuerzas de seguridad ya se encuentran en el lugar.

El tiroteo fue reportado alrededor de las 11:30 AM en la Iglesia de Cristo West Freeway, en la cuadra 1900 de South Las Vegas Trail.

De las tres personas que fueron transportadas a hospitales, otra fue declarada muerta en el lugar, y una murió de camino al hospital. Y un tercer feligrés está reportado en estado crítico, de acuerdo a MedStar.

BREAKING: #ATF Special Agents are en route to a reported shooting at the West Freeway Church of Christ in White Settlement TX. @WSPD_TX @cityof_ws @fortworthpd pic.twitter.com/hxNJHmLw18