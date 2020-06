Reportan tiroteo en almacén de Amazon en Florida

El tiroteo se registró cerca de las 2:00 de la tarde en un almacén ubicado en el norte de la ciudad, de acuerdo con reportes de medios noticiosos. De momento se desconoce si hay muertos o si ha habido detenciones.

Un canal de televisión local publicó una fotografía en su sitio web en la que aparece vidrio quebrado en una sala de descanso para empleados, al parecer producto del impacto de una bala.

La policía de Jacksonville investiga el incidente.

#JSO has responded to a reported shooting in the 12900 block of Pecan Park Road In the area of the Amazon facility. We are working to gather more information. Follow us for further. pic.twitter.com/G3Hu53gtuU