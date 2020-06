Reportan que hispano armado abrió fuego en Walmart en Houston

Un hispano habría descargado un arma de fuego dentro de una tienda Walmart la tarde de este martes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris informó que acudió a la tienda ubicada en la cuadra 12300 Farm to Market 1960 Road, pero el hombre ya había huido del lugar de la escena.

Deputies responded to a Walmart located at the 12300 block of FM 1960 where a Hispanic male discharged a firearm inside the store. Deputies are now clearing the store. Suspect fled the location. #HouNews pic.twitter.com/TS2jEO14jQ