Reino Unido y Perú firman acuerdo para reconstrucción del norte peruano

Europa.- El Reino Unido firmó este lunes un acuerdo con Perú para la realización de las obras de reconstrucción del norte del país, afectado por el fenómeno del Niño del 2017, con un esquema similar al desarrollado para las instalaciones de los Juegos Panamericanos Lima 2019.



El acuerdo permitirá invertir cerca de 2.000 millones de dólares en nueve regiones de Perú, donde el fenómeno climático provocó la destrucción de carreteras, puentes, canales de regadío y distintos tipos de construcción pública y privada por inundaciones y deslizamientos.



Las regiones más afectadas por el fenómeno del Niño y en donde se concentrará la reconstrucción son las norteñas de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, así como las andinas de Ancash, Huancavelica y Cajamarca, además de Lima e Ica.



"La inversión que se tiene establecida para los próximos dos años es de alrededor de 7.000 millones de soles (2.000 millones de dólares), y solamente, en lo que va desde esta suscripción hasta la culminación de este año, se va superar los 1.000 millones de soles (300 millones de dólares) de inversión en las regiones que contempla este convenio", declaró el presidente peruano, Martín Vizcarra.

BORIS JOHNSON

El jefe de Estado sostuvo un enlace desde Palacio de Gobierno, en forma virtual, con la embajadora británica en Perú, Kate Harrison, quien le compartió un mensaje en vídeo del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a propósito del acuerdo.



El primer ministro británico recordó que fue "testigo" del trabajo conjunto cuando en 2018 Vizcarra lo "invitó a ver cómo las compañías británicas le ayudaron a prepararse para lo que serían los mejores Juegos Panamericanos de la historia".



Las obras para la Villa Panamericana, donde se alojarían alrededor de 9.000 atletas, y de una decena de sedes para distintos deportes en Lima se aceleraron en los dos años previos a los juegos bajo la asesoría del Reino Unido en la licitación internacional para la construcción de las instalaciones.





DEVASTADOR FENÓMENO DEL NIÑO

"Hoy día estoy encantado de ver una vez más tal cooperación y colaboración representada en este increíble acuerdo. No podría ser más oportuno porque la devastación causada por el Niño en el 2017 nos mostró a todos que el cambio climático no es algo improbable", agregó Johnson.

OBRAS QUE TRASCIENDAN AL GOBIERNO

Dado que Perú ha sido muchas veces golpeado por el fenómeno del Niño a lo largo de su historia, el presidente peruano indicó que no se puede "permitir que cada cierto periodo de años en nuestro país nuevamente la naturaleza nos castigue porque no hacemos intervenciones definitivas, sino paliativos que luego, en otro fenómeno natural, se repite el mismo daño".



En tal sentido, Vizcarra remarcó que el objetivo de la reconstrucción es intervenir en el reforzamiento de los ríos de 17 cuencas para asegurar la infraestructura agrícola y que no cauce destrozos en las zonas urbanas cuando se producen los desbordes por el incremento de lluvias.



El acuerdo con el Reino Unido también permitirá dar tratamiento a cinco quebradas y siete drenajes en las nueve regiones más afectadas por el fenómeno de El Niño del 2017.