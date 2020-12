Reino Unido detecta otra variante del coronavirus aún más contagiosa con origen en Sudáfrica

Londres.- Esta versión del SARS-CoV-2, ligada a personas que han viajado al Reino Unido desde Sudáfrica, es "muy preocupante" y parece contener más mutaciones que la que ha comenzado a extenderse con rapidez en el sur de Inglaterra.

Ante la aparición de esa cepa, el Gobierno británico impondrá restricciones "inmediatas" a los viajes a Sudáfrica y cuarentenas estrictas a las personas que hayan regresado de ese país en las últimas dos semanas y a sus contactos.

