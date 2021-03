Regios ya podrán ir a McAllen en avión; anuncian nuevo vuelo directo

A través de las redes sociales, el gobierno de McAllen anunció que a partir del próximo mes de abril, las personas que deseen viajar desde Monterrey ya lo podrán hacer a través de avión en un vuelo sin escalas.

It´s a special day in the City of McAllen as the @mcallenairport announces its newest direct flight to Monterrey via @AeromarMx! Experience a trip like no other!

Route begins April 22.

$236 roundtrip #FlyMFE ?? pic.twitter.com/OUTVD74ncK