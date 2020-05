Homenajeará The New York Times a víctimas estadounidenses por COVID-19

Nueva York.- En una de sus portadas más dolorosas de su historia, el diario estadounidense The New York Times titula: "Las muertes rozan los 100.000, una pérdida incalculable", apareciendo el nombre de una parte de los fallecidos por COVID-19 en la Unión Americana, hasta el momento, el país con más casos de esta enfermedad.

El periódico sentencia "Las 1.000 personas nombradas aquí reflejan sólo el 1% de las cifras. Ninguna fue un mero número".

Además el diario informó que los número solo hacen imposible dimensionar el impacto del virus en los Estados Unidos, debido a la cifra de enfermos, trabajos perdidos o vidas truncadas.

La portada publica el nombre de mil víctimas, donde se detallan sus edad y el lugar donde vivían.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/Mp4figjnQe