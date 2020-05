Reconoce Embajador de EUA a gobernador de Tamaulipas por fortalecer su estado

Cd. Victoria, Tam. El embajador de Estados Unidos en México, Cristopher Landau, reconoció que los gobernadores promuevan el federalismo desde el ámbito de la salud pública, el desarrollo económico, las inversiones y el medio ambiente, luego de cuestionarle sobre la postura del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en relación al posicionamiento sobre las energías renovables.

El embajador participó el pasado viernes en una videoconferencia transmitida en vivo por la organización con civil "El México Que Queremos" bajo el título "Amistad y cooperación en tiempos de COVID-19 EUA/México".

" El México que Queremos" promueve la acción ciudadana, el debate y la generación de propuestas para el desarrollo del país.

A pregunta expresa, el diplomático estadounidense opinó sobre la postura del gobernador García Cabeza de Vaca, quien manifestó su rechazo a los acuerdos emitidos por el Centro Nacional de Control de Energía y la Secretaría de Energía, mediante los cuales se frenan los proyectos de energías renovables, frenando con ello la producción de energías limpias y la generación de inversiones.

"Es interesante que hayas mencionado al Gobernador. También ha sido muy interesante, como observador político, ver el renacimiento del federalismo, hemos visto a los gobernadores, quienes tienen la responsabilidad básica para la salud y la economía de sus estados, que han tomado, algunos estados más que otros, medidas muy activas en ese sentido".

Agregó, "creo que ese puede ser uno de los cambios que vamos a ver en México, que los Gobernadores puedan experimentar con cosas en sus estados y que no todas las decisiones se tienen que tomar a nivel nacional en un país tan grande".

Se dijo respetuoso de la política mexicana y de las decisiones que se toman en torno a los grandes temas nacionales pero aclaró que su papel como diplomático de Estados Unidos en México es velar por los intereses de sus conciudadanos.

"Yo veo mi rol de una forma más limitada, de proteger a mis conciudadanos que han invertido bajo ciertas reglas y normas. Yo no me quiero meter en las polémicas entre los mexicanos pero al mismo tiempo me corresponde a mí siempre proteger las inversiones de mis connacionales", aseguró.

El México que Queremos es un espacio de reflexión y diálogo creado por jóvenes para promover la participación ciudadana y generar propuestas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de mesas temáticas y diálogos con especialistas del ámbito económico, político, empresarial, académico y social.