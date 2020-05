'Quédate en casa o baila con nosotros': Dancing Pallbearers, los del meme del ataúd

Monterrey.- Un grupo de hombres africanos, vestidos de traje y bailando mientras cargan un ataúd se han vuelto en la sensación de las redes sociales.

Ellos pertenecen al grupo Dancing Pallbearers, quienes se dieron a conocer ante el mundo tras un documental de la BBC, donde mostraban el ritual que emplean para despedir a las personas fallecidas en Ghana.

El rito consiste en cargar el ataúd en sus hombros y bailar con pañuelos en mano mientras caminan alegremente ante los deudos.

La fama de los "bailarines de Ghana" se dio en plena pandemia por el COVID-19, por lo que esto le ha dado un toque de humor a la contingencia.

Debido a la popularidad que han logrado, Benjamin Aidoo, líder del grupo de bailarines, juntó a sus compañeros y enviaron a través de sus cuenta de Twitter un mensaje de agradecimiento a todos los médicos del mundo por su labor en el combate contra el coronavirus.

Aidoo aprovechó la oportunidad para enviar un contundente mensaje a todos los que no han seguido la regla básica de esta cuarentena: "Quédate en casa o bailarás con nosotros".

