¿Qué hizo Rocío Nahle en la reunión de la OPEP para recibir duras críticas?

México es el único país que no aceptó el recorte de producción de barriles diarios de crudo acordado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y demás países participantes.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García rechazó recortar la producción de 400 mil barriles en el país, por lo que abandonó la reunión virtual, e incluso, amenazó con salirse del pacto.

Pero... ¿Qué pasó en esa reunión y por qué Rocío Nahel recibió duras críticas?

El problema fue la divergencia en las posturas en torno al nivel base de la reducción de la producción de crudo previsto para el país bajo un proyecto de acuerdo que manejaban los ministros la madrugada del viernes.

Según el proyecto de acuerdo al que ha tenido acceso la agencia oficial TASS, a México le hubiera correspondido una reducción de 400.000 barriles diarios.

El Gobierno de México propuso bajar la producción de petróleo en 100.000 barriles diarios, por debajo de los 400.000 propuestos en la reunión, para estabilizar los precios internacionales del crudo.

"México en el consenso para estabilizar el precio del petróleo en la reunión de la @OPECSecretariat ha propuesto una reducción de 100.000 barriles por día en los próximos 2 meses", apuntó en un mensaje en Twitter, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle.

Agregó que "de 1.781 millones de barriles diarios de producción que reportamos (México) en marzo del 2020, disminuiremos a 1.681 millones de barriles diarios".

La reunión ministerial de la alianza OPEP+ y otros productores de petróleo finalizó este viernes (tiempo de Europa) sin un acuerdo definitivo sobre el gran recorte de la producción de crudo que estaban negociando para estabilizar el mercado, después de que México se retirara de las negociaciones.

Tras once horas de negociaciones vía videoconferencia, "las partes no pudieron llegar a un acuerdo", señaló el Ministerio de Energía de Kazajistán en un comunicado, en el que indicó que "no pierde la esperanza de que en el futuro se llegue a un consenso sobre una reducción colectiva de la producción petrolera (...)".

Las conversaciones continuarán este mismo viernes, en la reunión del G20, y la alianza OPEP+ espera poder convencer aún a México para que se sume a un nuevo acuerdo de recorte.

La portavoz del Ministerio de Energía de Azerbaiyán, Zamina Alíeva, dijo por su parte a Efe que el proyecto de acuerdo, que prevé una reducción de 10 millones de barriles al día (mbd) será definitivo si México acepta reducir en 400.000 barriles su producción de crudo.

"De otra manera, el acuerdo no entrará en vigor", señaló Zamina Alíeva.

México se retiró de la reunión sin dar su consentimiento a un nuevo acuerdo.

Ante esta retirada, Rocío Nahle García fue el foco en redes sociales por las criticas de expertos analistas.

Nayla Razzouk, editora de Bloomberg News para Medio Oriente y África, evidenció la participación de la secretaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de un tuit:

"Esta es la mujer, la ministra de energía de México, Rocío Nahle, que ha ocupado a docenas de colegas varones, ministros de petróleo de la OPEP por más de cinco horas de duras negociaciones sobre los recortes de petróleo. Y luego dejó la reunión sin darse por vencida".

A los comentarios se sumó Amena Bark de Energy Intelligence y ex corresponsal de Reuters quien toda la noche estuvo usando twitter para informar sobre la situación que se vivió en la reunión

Good morning everyone! I still can´t believe what happened earlier this morning, I´ve never covered an opec meeting like this! So thw group is still waiting for Mexico to join. The G20 meeting starts at 3pm Riyadh time

Abhi Rajendran, experto en Energía de la Universidad de Columbia también criticó duramente la decisión de México; calificó la situación de México como absurda:

This Mexico situation is absurd



They want to show @Pemex will be increasing production to local refiners. Those refiners ran at like 40-45% last year and are a total joke



Demand is even worse now, Mexican economy is down 10% this year. They´re gonna eat the cut

Las conversaciones se reanudarán este viernes en la reunión de ministros de Energía del G20, de la que la OPEP+ espera, además de la adhesión de México, que también otros grandes exportadores de crudo, sobre todo Estados Unidos, se sumen a los esfuerzos para apuntalar los desplomados "petroprecios".