Conoce a Ashley Biden hija de Joe Biden

Madrid.- La llegada de un nuevo presidente a la avenida de Pensilvania 1600 es noticia, pero también genera interés la vida privada y familiar de los nuevos inquilinos, su mujer e hijos entran en el foco mediático.

Desde que el pasado 7 de noviembre, el demócrata Joe Biden ganara las elecciones de Estados Unidos, su hija Ashley Biden, nacida en Wilmington (Delaware) en 1981 ha ocupado páginas en los medios y pronto entrará a formar parte del grupo de "hijos de presidentes de Estados Unidos".

Ashley Biden, hija menor del demócrata, fruto de su actual matrimonio con Jill Biden, estudió antropología cultural en la Universidad de Tulane y trabajó como camarera en una pizzería, pero el trabajo social ha sido la pasión de Ashley Biden, defensora del medioambiente y amante de los animales.

"Mi padre me enseñó que el silencio es complicidad y que debo salir en defensa de cualquiera al que estén tratando injustamente. Esa actitud ha permanecido conmigo durante mi madurez y me guía profesionalmente", decía Biden en una entrevista en el Delaware Today en 2018.

También ha desarrollado su trayectoria social en el Departamento de Servicios para niños, jóvenes y sus familias en Delaware hasta 2012. "De joven, no podía soportar que se riesen o se metiesen con alguien", explicaba en esa misma entrevista Biden, quien tras esta experiencia se unió al Centro de Justicia del Estado, para declarar inconstitucional la pena de muerte.

Hace un año dejo su puesto como directora ejecutiva de la organización con la intención de volcarse en la campaña de su padre, una carrera profesional que ha desarrollado manteniendo un perfil bajo, ha preferido evitar las apariciones públicas.

Sin embargo, durante la campaña electoral no dudó en ponerse delante de las cámaras y su imagen se hizo viral cundo celebró con un baile la aceptación de su padre como presidente electo.

Ashley Biden dancing her way across the stage is a vibe. ?? pic.twitter.com/cmk5qvzYRT