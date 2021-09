¿Qué es Vox y por qué la visita de Santiago Abascal a México causó polémica?

El pasado jueves en el Senado de la República, algunos personajes de la escasa derecha mexicana se dieron cita para una serie de ponencias.

El evento fue organizado por el senador panista Julen Rementería, quien además es coordinador de su grupo parlamentario.

Dentro de las figuras que participaron destacaron Lupe Batallán, reconocida activista pro-vida y una de las más aguerridas defensoras de la vida desde su concepción, y Agustín Laje, politólogo y escritor que ha sido uno de los mayores dolores de cabeza para las organizaciones pro-aborto y comunistas.

Dando una conferencia en el Senado de la República de México.

Honor por dos: compartiendo el evento con @Santi_ABASCAL . pic.twitter.com/ROc7ze8gb8 — Agustín Laje (@AgustinLaje) September 2, 2021

Sin embargo, los reflectores apuntaron al líder del partido español Vox, Santiago Abascal, quien está buscando sumar esfuerzos para orquestar un frente común contra el Grupo de Puebla, compuesto por líderes políticos comunistas, dentro de los que se encuentran algunos personajes de la vida pública mexicana, así como el ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra Irene Montero, el ex presidente y ex presidiario brasileño Lula da Silva, Rafael Correa y Evo Morales.

La visita de Abascal ha sido criticada por miembros de la izquierda mexicana, como el presidente de Morena, Mario Delgado, e incluso algunos "panistas" de ideología progresista, contraria a los estatutos del propio partido, como Gustavo Madero y Laura Rojas.

Han utilizado el término "ultraderecha" de manera peyorativa contra el senador Rementería, Abascal y todo Vox.

Vox ¿ultraderecha?

El partido político Vox es de los más jóvenes en España, y surgió como una respuesta a la creciente ideología de izquierda abanderada por el progresismo, el socialismo y comunismo que hoy gobierna el país ibérico.

Dentro de sus más destacados miembros se encuentran Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Ignacio Garriga, Javier Ortega Smith y el propio Santiago Abascal, quien lidera la organización.

Que facilidad tiene Espinosa para explicar problemas complejos de una manera muy simple @ivanedlm ???????????? pic.twitter.com/z8CBXuOzdw — No Moleste Progre (@NoMolesteProgr) September 3, 2021

Vox es tachado peyorativamente de "ultraderecha" por sus posturas antagónicas al progresismo global, sin embargo, sus detractores, principalmente aquellos partidos como Unidas Podemos y el Partido Social Obrero Español, quienes gobiernan en coalición a través de Pedro Sánchez, han distorsionado las políticas impulsadas por Abascal y compañía, y tergiversando sus dichos, han logrado que sean vistos como "fascistas" o "neonazis".

Una de las principales posturas de Vox es defender la vida desde su concepción, y son opositores totales al aborto e impulsan políticas que acompañen a toda mujer embarazada en situación vulnerable.

Contra la eutanasia y la migración masiva

Otra de las políticas que son tachadas de "conservadoras" es su antagonismo a la eutanasia, recientemente promovida por Podemos, el PSOE e impulsada por el propio Sánchez.

?? TV en DIRECTO | Macarena Olona (Vox): "Nuestro mayores pueden renunciar a la tele o incluso lavar a mano, ¿pero qué hacemos con los enfermos que necesitan estar conectados a una máquina 24 horas? Pues con su Gobierno tienen una salida: la eutanasia" https://t.co/FsHxGtnXzF pic.twitter.com/yrMzCVkFOg — EL PAÍS (@el_pais) July 21, 2021

Ante esto, Vox ofrece otro tipo de soluciones, como mejorar el sistema médico español, impulsar mejoras de las condiciones en el estilo de vida de los adultos mayores, y condena la idea de la eutanasia asegurando que para el gobierno socialista sería más fácil influir en la decisión de una persona que intentar salvarla.

?? El Constitucional admite a trámite el recurso de VOX contra la ley de eutanasia.



No podemos apoyar de ninguna manera la cultura de la muerte que nos conduce por una pendiente resbaladiza.



¡Promovamos los cuidados paliativos en lugar de la muerte premeditada! pic.twitter.com/eHkfTk3RLL — VOXLosMolinos (@vox_losmolinos) June 26, 2021

También han sido criticados por no promover el asilo indiscriminado a migrantes africanos, sobre todo después de la crisis migratoria de la que España fue víctima hace apenas un par de meses.

Esta es la realidad que vivimos en Almería. La avalancha migratoria ya afecta a nuestras calles, a nuestra seguridad.



?? @MeerRocio nos descubre lo que nadie quiere enseñar ni ver. pic.twitter.com/UikgDUxiAO — VOX Almería (@Vox_Almeria) August 30, 2021

Miles de marroquíes han intentado llegar a territorio español, esperando ser recibidos con los brazos abiertos; sin embargo, Vox advierte que esto no es factible, y argumenta que en primera instancia, enviar un mensaje de "asilo para todos" provoca que los africanos pongan su vida en riesgo al intentar cruzar mares y fronteras, incluso, con estadísticas en mano, señalan que cientos han perdido la vida en el intento.

Además, reconocen que la situación económica en España no es la mejor como para recibir migrantes, y priorizan al pueblo español, asumiendo que una vez que los españoles encuentren estabilidad financiera se podría hablar de asilo, mientras no, pues no existen las condiciones mínimas para que el gobierno de Sánchez pueda ofrecer refugio.

La delincuencia y criminalidad sigue aumentando en España por culpa de las políticas de puertas abiertas.



Urge un cambio de Gobierno para que se ponga al servicio de la seguridad y el orden público.



¡Detención y expulsión de estos salvajes! ¡Que cumplan pena en su país! https://t.co/6mIEJsrYQj — VOX ???? (@vox_es) September 1, 2021

Otro de los puntos por los que Vox se opone a la política de abrir fronteras es por el estilo de vida de los migrantes, que difícilmente se adaptan al mundo occidental; y con cifras y números, han apuntado que los índices de criminalidad aumentan considerablemente en aquellos barrios y ciudades en los que existen asentamientos de los migrantes, que en su desesperación caen en la delincuencia para sobrevivir.

Enemigos de los separatistas, amigos de la Corona

Aunado a todo eso, el partido de "ultraderecha" se opone rotundamente a la independencia de Cataluña, y velan por una España unida: argumentan, entre otras cosas, que de lograrse la separación de los catalanes, nada impediría que una vez constituida como una nueva nación, las regiones que componen su territorio busquen a su vez independizarse también.

?? Entrevista a @Igarrigavaz en esRadio:



"En la mesa de la traición el separatismo pondrá contra las cuerdas al presidente, secuestrado por los terroristas y el separatismo, con la finalidad de seguir avanzando en su agenda rupturista y sus delirios ideológicos".



?? HILO ?? pic.twitter.com/4289yw86QF — Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña (@VOX_Cataluna) September 1, 2021

Además que, incluso con todo y los referéndums improvisados del gobierno catalán, la voluntad del pueblo sigue siendo pertenecer a España.

Otro de los motivos por los que Vox es señalado como una organización conservadora, es su buena relación con la Corona Española, pues, a diferencia de los partidos de izquierda, reconocen a los reyes de España como figuras de autoridad.

También el partido político se opone rotundamente a la censura, y busca la pluralidad de opiniones, por ello, han criticado constantemente cuando alguna plataforma, ya sea Twitter o Facebook, cierran cuentas de personas que se expresan libremente; paradójicamente esta postura es totalmente opuesta a una ideología "fascista", con la que sus opositores los relacionan.

¿Contra la diversidad?

Y uno de los puntos más polémicos de Vox es su oposición a la ideología de género, misma que ha sido utilizada por sus detractores para tacharlos de "homofóbicos"; sin embargo, a lo que el partido hace alusión es a que los menores de edad deben ser educados fuera de ideologías tendenciosas y que desvirtúan los valores que ellos defienden, y se oponen a que empresas transnacionales y medios de comunicación utilicen sus vías para influenciar sobre los niños en este tipo de ideas, sobre todo cuando utilizan la mercadotecnia.

Si bien Vox señala que la familia tradicional es la base de la sociedad, reconocen el derecho de todo ciudadano mayor de edad a llevar su vida social y de pareja como mejor le convenga, es decir, no critican ni se oponen a la homosexualidad, lo cual muchas veces es malentendido y sus detractores se aprovechan de ello.

Vox se opone rotundamente a la subida de impuestos desmedida de la que ha sido víctima el pueblo español recientemente, y constantemente buscan generar políticas para que los españoles paguen menos.

Son culpables de la ruina de los españoles, son culpables de la mayor subida del precio de la luz y son culpables del mayor atraco de la historia.



Necesitamos apostar por la #EnergíaEspañolaYA ???? pic.twitter.com/v4tOL4dr6v — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) September 2, 2021

Vox es la fuerza política que más ha crecido en los últimos años en España, y poco a poco ha ido ganando escaños y llegando a diferentes terrenos que antes hubiera sido imposible imaginar, como Cataluña o la propia Comunidad de Madrid.

La Carta de Madrid

Santiago Abascal está promoviendo la iniciativa llamada Carta de Madrid, la cual surge como oposición al Grupo de Puebla.

Defender la democracia, la libertad, el estado derecho y la separación de poderes no es un asunto de "extrema derecha", sino de extrema necesidad en nuestro país.



Estamos muy orgullosos de haber firmado este documento: pic.twitter.com/dFR8CUTpUx — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) September 3, 2021

Este pacto busca contrarrestar los regímenes totalitarios, inspirados en el comunismo y promovidos por el "narcotráfico internacional".

Son antagónicos al Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paolo, que promueven una agenda ideológica "contraria a los valores de occidente".

El avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos".

Abascal ya ha logrado sumar poco más de 8 mil personas a su iniciativa, formada por políticos de todo el mundo y personajes de la vida pública, dentro de los que destacan Javier Milei, prcandidato a diputado en Argentina y destacado politólogo y economista; la presidente de Fratelli d´Italia, Georgia Meloni, que lidera las encuestas en su país; disidentes cubanos, como Zoé Valdés, y opositores venezolanos como Antonio Ledezma; y ahora, se suma el senador Julen Rementería y se espera que algunos otros políticos mexicanos pronto firmen la Carda de Madrid.

Hoy firmé la Carta de Madrid con Santiago Abascal en el Senado de la República.



Vamos por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada. pic.twitter.com/9zy3IyVTkJ — Julen Rementeria (@julenrementeria) September 2, 2021

