Pruebas PCR dan ´falsos positivos´; cuestionan test para Covid

Londres.- Las pruebas PCR, que se han convertido en la medición universal para detectar la enfermedad del Covid-19, no son adecuadas para detectar con precisión si una persona está infectada o no, ya que no fueron creadas para ello, y pueden generar muchos falsos positivos.

Esto, debido a que la prueba está hecha para estudiar material genético haciéndolo "crecer", por lo que puede "magnificar"

la presencia de un virus fragmentado o muerto de Covid-19, o que simplemente fue combatido por el sistema inmune, reflejando "infección' a quien no la tiene.

Un estudio de la Universidad de Oxford asegura que las pruebas PCR podría detectar virus antiguos y dar falsos positivos. Aún así siguen siendo los test más utilizados.

El profesor Carl Heneghan, uno de los autores del estudio, dijo que en lugar de dar un resultado de "sí / no" en función de si se detecta algún virus, las pruebas deben tener un punto de corte para que cantidades muy pequeñas de virus no provoquen un resultado positivo. Según recoge la BBC, Heneghan considera que la detección de rastros de virus antiguos podría explicar en parte por qué el número de casos está aumentando mientras las admisiones hospitalarias permanecen estables.

Así, los tremendos cierres de la economía, cuarentenas y medidas higiénicas en todo el mundo que se basan en el número de casos y las tasas de mortalidad creadas por las llamadas pruebas moleculares rápidas RT-PCR, podrían estar basados en data errónea, pues dichas pruebas se utilizan para identificar a los pacientes "positivos", por lo que "positivo" generalmente se equipara con "infectados".

La conclusión es que estas pruebas de PCR no tienen sentido como herramienta de diagnóstico para determinar una supuesta infección por Covid, dicen los autores Torsten Engelbrecht y Konstantin Demeter, en un artículo publicado originalmente en el sitio Off-Guardian.

"Aunque todo el mundo depende de la RT-PCR para diagnosticar2 la infección por Sars-Cov-2, no son aptas para su propósito", asienta el artículo.

Kary Mullis, inventor de la tecnología de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), consideró la PCR como inapropiada para detectar una infección viral, aseguran Engelbrecht y Demeter.