Primer ministro de Gran Bretaña, positivo por coronavirus

El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, dijo el viernes que dio positivo al nuevo coronavirus, pero seguirá al frente de la respuesta nacional al brote.

Johnson se sometió a la prueba siguiendo el consejo de su principal asesor médico tras mostrar síntomas leves, explicó su oficina.

El mandatario está aislado en su residencia oficial, en el 10 de Downing St., y sigue liderando la respuesta del país al COVID-19, la enfermedad causada por el virus, añadió su oficina.

En un mensaje en video, Johnson contó que tenía fiebre y tos persistente.

"No tengan duda de que puedo continuar, gracias a la magia de la tecnología moderna para comunicarme con todo mi equipo, liderando la lucha contra el coronavirus", dijo el mandatario.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government´s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this.