Preso muere rociado con aerosol de pimienta en su celda en cárcel de NY

Nueva York.- Un preso en una celda en Nueva York murió después que los guardias lo rociaron con aerosol de pimienta en su celda, informó la Oficina Penitenciaria Federal.

Jamel Floyd, de 35 años, se atrincheró en su celda en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn a las 10 de la mañana del miércoles y rompió la ventanilla de la puerta con un objeto metálico, dijo la oficina en un comunicado.

Floyd "se volvió cada vez más destructivo y posiblemente dañino para sí mismo y los demás", y los agentes utilizaron aerosol de pimienta para someterlo, añadió.

Al hallarlo inconsciente después de rociarlo, lo llevaron a un hospital donde se lo declaró muerto.

Se investiga la causa de muerte, que aparentemente no está relacionada con el COVID-19, según los agentes.

Floyd estaba preso en el lugar desde el 30 de octubre de 2019.

An inmate was pepper-sprayed to death today while inside his cell. A group of corrections officers killed a man who was locked behind bars with pepper spray. #JamelFloyd pic.twitter.com/FEUibF0XkJ