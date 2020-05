Por lo menos dos personas sobrevivieron a caída de avión en Pakistán

Autoridades locales reportan por lo menos que dos personas sobrevivieron.

El alcalde Wasim Akhtar dijo que al menos cinco o seis casas fueron destruidas en el desplome del vuelo doméstico operado por de la aerolínea estatal Pakistan International Airlines (PIA). No se supo de inmediato cuántas víctimas hubo en el área, un vecindario abarrotado en el borde del aeropuerto.

Informó que todos los ocupantes de la aeronave murieron, pero dos funcionarios de la aviación civil paquistaní, que pidieron permanecer anónimos, dijeron que al menos hubo dos sobrevivientes.

Las televisoras locales informaron por su parte que tres personas sentadas en la primera fila del avión sobrevivieron y transmitieron imágenes de un hombre en una camilla que identificaron como Zafar Masood, director del Banco de Punjab. Informaron que se recuperaron al menos 11 cadáveres del lugar del accidente y que seis personas resultaron heridas. No quedó claro de inmediato si las víctimas fatales eran pasajeros.

Video claiming to be of the moment PIA aircraft went out of control 30 seconds before landing pic.twitter.com/ETcfqZpkaK — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) May 22, 2020

La policía, que llevaba mascarillas protectoras, pasaba problemas fuertes para despejar las multitudes y permitir que un camión de bomberos y una ambulancia pasaran por las calles estrechas hacia el lugar del accidente, donde el aire estaba lleno de polvo y humo. La policía y los soldados acordonaron el área.

Una transmisión del intercambio final del piloto con la torre de control de tráfico aéreo, publicado en el sitio web LiveATC.net, indicó que no había logrado aterrizar y que estaba dando vueltas para hacer otro intento.

La aeronave, que llegaba de la ciudad oriental de Lahore, transportaba 99 pasajeros y ocho tripulantes, precisó el portavoz de la autoridad de aviación civil del país, Abdul Sattar Kokhar.

La autoridad de aviación civil agregó que el piloto hizo un llamado de emergencia diciendo que había perdido un motor. Estaba intentando aterrizar en Karachi, en el sur de Pakistán, cuando el avión se estrelló.

Varios testigos dijeron que el Airbus A320 parecía haber intentado aterrizar dos o tres veces antes de estrellarse en la zona residencial cerca del aeropuerto internacional de Jinnah.

El área de viviendas es pobre y muy congestionada. Un residente de la zona, Abdul Rahman, dijo que vio el avión dar vueltas al menos tres veces, y que pareció intentar aterrizar antes de estrellarse contra varias casas.

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, tuiteó: "Sorprendido y entristecido por el accidente de PIA... Habrá una investigación inmediata. Oraciones y condolencias para las familias de los fallecidos".

La televisión local mostró humo surgiendo de la zona del aeropuerto y un video de la aeronave volando a baja altura con llamas saliendo de una de las turbinas. Varias ambulancias se dirigieron al aeropuerto y hubo informes de algunos residentes en tierra que resultaron lesionados.

Airbus no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el desplome. El vuelo a Karachi desde la ciudad de Lahore, en el noreste del país, suele durar una hora y media.

Los documentos de aeronavegabilidad mostraron que la última vez que el avión fue inspeccionado por las autoridades fue el 1 de noviembre de 2019. El ingeniero jefe de PIA firmó un certificado el 28 de abril diciendo que el avión había recibido todo el mantenimiento y que "está en condiciones de aeronavegabilidad y cumple con todos los estándares de seguridad".

Los registros de propiedad del Airbus A320 mostraron que China Eastern Airlines voló el avión desde 2004 hasta 2014. El avión luego ingresó a la flota de PIA, arrendada a GE Capital Aviation Services.

DIFUNDEN IMÁGENES DE SOBREVIVIENTES

A pesar de que reportan muertos a todos los tripulantes, en Twitter difunden imágenes de por lo menos dos personas a salvo.

Bank of Punjab President Zafar Masud being rescued by local heroes after the PIA aircraft crash in Karachi pic.twitter.com/SJuWFBGF5y — Murtaza Ali Shah (@MurtazaViews) May 22, 2020