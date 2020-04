Por Covid-19, Ginecóloga halla mensaje de odio en su coche: "rata contagiosa"

Barcelona, España.- La ginecóloga Silvana Bonino, de Barcelona, ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra una pintada en su coche particular en la que se la tildaba de "rata contagiosa", según ha explicado hoy miércoles en declaraciones a EFE.

Esta profesional sanitaria ha narrado que ayer se dirigía a su trabajo cuando al bajar al aparcamiento de su edificio de vecinos se encontró con la pintada en un lateral de su vehículo, al que también habían pinchado dos ruedas.

"Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque", ha explicado hoy la doctora, especialista en ginecología.