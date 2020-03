Político italiano falla al intentar explicar cómo usar un cubrebocas y lo tunden en redes

Attilio Fontana, presidente de la región de Lombardia, en Italia, quedó en ridículo a través de redes sociales luego de que intentara explicarle a la gente cómo utilizar un cubrebocas, ante la preocupación desatada por el brote de COVID-19.

Todo sucedió cuando el político, quien actualmente se encuentra en cuarentena luego de que uno de sus empleados diera positivo a la prueba de coronavirus, subió un video tutorial en su cuenta de Facebook sobre cómo utilizar el instrumento para evitar posibles contagios del virus.

Sin embargo, los nervios traicionaron a Fontana, quien intentó ponerse el objeto desde la parte de arriba de la cabeza, quedando sus ojos cubiertos en lugar de la boca.

"Cuando me vean de esta manera en los próximos día no se asusten, soy el mismo, pero me estoy preparando para proteger de una posible infección a los otros lombardos que estén en contacto conmigo", dice el funcionario mientras sufría para ponerse el instrumento médico.

Al final, el hombre no tuvo más que mostrar una incómoda sonrisa ante la cámara.