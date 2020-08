Policía de Wisconsin dispara por la espalda a un afroamericano y desata disturbios

Washington.- La ciudad de Kenosha (Wisconsin, EE.UU.) vivió hasta la madrugada del lunes fuertes disturbios después de que agentes de la Policía le dispararan a un afroamericano por la espalda, un incidente captado en video y que desató una ola de indignación.

El individuo, identificado como Jacob Blake, se encuentra en el Hospital Froedtert de Milwaukee en condición grave, informaron este lunes las autoridades locales.

El incidente se produce después de las multitudinarias protestas por la muerte el 25 de mayo en Mineápolis (Minesota) del afroamericano George Floyd, quien fue asfixiado por un policía blanco.

En Kenosha, una multitud se congregó el domingo al anochecer en el sitio donde, según muestra el video, la Policía local disparó varias veces y a muy corta distancia en la espalda de Blake.

This is a car dealership set on fire last night in Wisconsin by BLM rioters. This is domestic terrorism. pic.twitter.com/szup3AbLij

Según la estación local WISN, de la cadena FOX, el hombre baleado "estaba siendo arrestado por un incidente de violencia doméstica y, por alguna razón, varios agentes trataron de someter al sospechoso".

En respuesta a las imágenes, alrededor de las 10 de la noche hora local (03.00 GMT del lunes), los manifestantes marcharon hacia el Edificio de Seguridad Pública de Kenosha coreando "Sin justicia, no hay paz".

Una hora más tarde un camión municipal de recolección de basuras, colocado para impedir el paso hacia la jefatura de policía, quedó envuelto en llamas mientras la Policía disparaba granadas de gas lacrimógeno.

Democrat #Antifa thugs in Wisconsin. If you vote Republican straight down the ticket, law and order will be restored. Democrat mayors and their "sanctuary city" insanity are supporting this rampant anarchy. pic.twitter.com/GdEfVQd9Qm