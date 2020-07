Policía de Hong Kong le dispara lacrimógeno a manifestantes que desafían nueva Ley

Hong Kong.- Durante este primero de julio, cientos de manifestantes salieron a tomar las calles del centro de Hong Kong, esto para desafiar la prohibición que supone la nueva Ley de Seguridad Nacional en torno a las marchas públicas.

Durante esta fecha los honkoneses celebran el aniversario del traspaso de la ciudad del dominio británico al gobierno chino.

Se reportó que el primer arresto del día fue de un joven que portaba una bandera del movimiento a favor de la independencia de Hong Kong.

Informes de la policía sugieren que ya se han realizado un total de 70 arrestos, sin embargo, este número podría incrementarse en las próximas horas.

Videos difundidos a través de la red social Twitter muestran a oficiales de policía armados con macanas y rifles de gotcha que disparan bolas rellenas de gas pimienta a los manifestantes.

Officers fire pepper balls at people gathered in Causeway Bay to show their anger at the new national security law.



Video: SCMP/Zoe Low pic.twitter.com/89QNGgPafu