Policía blanco hace uso de la fuerza contra menor de 14 años

Estados Unidos.- Un agente de la Policía de California fue captado en video el lunes haciendo uso excesivo de la fuerza contra un adolescente negro de catorce años en Rancho Cordova, una ciudad en la zona metropolitana de Sacramento.

El video fue compartido el martes en la tarde por la usuaria de Twitter @0hnana__, quien se identificó como la hermana del menor. En él se puede ver al policía golpeando en el pecho al niño para después clavar su cabeza contra el suelo donde lo somete torciéndole el brazo; en el audio se escucha a quien graba el video pidiéndole al policía que se detenga.

My baby brother who is 14 years old. All of this over a swisher?? there´s more footage but I wasn´t able to upload it all. Please repost, we just want justice for my baby!???? #JUSTICE4JAH pic.twitter.com/reftDDyHha