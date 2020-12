Este libro podría matar literalmente

Cuando se habla de libros uno piensa que te va a dejar una buena enseñanza, pero no precisamente es el caso de este libro del siglo XIX.

Se trata de la obra 'Shadows from the Walls of Death: Facts and Inferences Prefacing a Book of Specimens of Arsenical Wall Papers', traducido como 'Sombras de los muros de la muerte: hechos e informaciones que preceden a un libro de muestras de papel tapiz arsenical, creada por Robert Clark Kedzie.

El autor recopiló en su libro 86 muestras de papel pintado con arsénico, que en aquella época el arsénico se usaba como una toxina capaz de matar a una persona si se la ingiere, pero nadie imaginaba que el veneno podría matar incluso cuando se usaba como ingrediente activo para hacer más vivos los colores del papel tapiz. Así que, Kedzie imprimió su obra como una advertencia.

A finales del siglo XIX, alrededor del 65 % de todo el papel pintado en el país norteamericano contenía arsénico y el científico descubrió que con el tiempo, este veneno se liberaba y terminaba en el aire, en la comida, en las manos de los habitantes de la casa, provocaba enfermedades e, incluso, a veces los mataba.

De las 100 copias originales de este libro, solo cuatro se han conservado hasta la actualidad, la mayoría de las bibliotecas que habían recibido los ejemplares los destruyeron.

Hoy en día, dos libros permanecen en dos universidades del estado de Michigan, uno terminó en la biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y el cuarto está en la Biblioteca Nacional de Medicina, que también lo escaneó y lo puso a disposición en línea.