Un piloto alemán dibuja una jeringuilla con la trayectoria de su vuelo

Un piloto alemán de 20 años, se ha encargado de recordárselo a todos dibujando una jeringuilla con la trayectoria de su ruta por los cielos del estado de Baden-Württemberg, según quedó registrado en los programas de monitorización de vuelos.

La víspera del vuelo, que tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, Kramer preparó la ruta durante media hora con su GPS para volar alrededor de 200 kilómetros trazando su 'dibujo' entre las ciudades de Friedrichshafen y de Ulm.

El joven piloto explicó que estos vuelos son más difíciles que los habituales, ya que no se puede usar el piloto automático y se requiere mucha concentración para seguir bien las líneas del dibujo. El piloto subrayó que su vuelo no fue un mensaje directo ni una invitación a vacunarse. No obstante, el vuelo de Kramer puede servir de recordatorio sobre la vacunación para sus conciudadanos.

Este domingo, 27 de diciembre, Alemania emprende una vacunación masiva contra el covid-19.

A pilot in Germany used a Diamond DA20 Katana aircraft to send this message to the world ??



See the playback at https://t.co/R7sQfH6OK8#Covid19Vaccine pic.twitter.com/j7HHaY1aV7