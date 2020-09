El horror de una madre cuando se da cuenta que una muñeca sexual tiene al aspecto de su niña

Es una campaña que tiene como abanderada a una madre que encontró a la venta en internet una hecha a partir de una fotografía de su hija.

"¿Sabía usted que los depredadores sexuales pueden comprar en línea muñecas sexuales infantiles para llevar a cabo sus fantasías de violar niños", se pregunta la Coalición de Rescate Infantil en una petición para recolectar firmas en la plataforma Change.org.

"I couldn´t imagine that some sicko would use my daughter´s photo to create something so ugly and evil to be used for abuse by pedophiles."



Yes, this happened. Please read Kat's story and SIGN OUR PETITION NOW to make these dolls ILLEGALhttps://t.co/TBsnWJztAF