Ordenan la PlayStation 5 y reciben bolsas de arroz y comida de perro

Durante los últimos días varios internautas se han quejado en redes sociales por recibir productos raros en vez de la consola del momento, la Play Station 5

Hace varios días la consola se ha agotado en casi todo el mundo, pero muchos usuarios la han buscado hasta por "debajo de las piedras", lo que resulta en una serie de estafas.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one´s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU

Otro de los internautas que puso la queja e redes sociales aseguró haber recibido una bolsa de 5 kilogramos de arroz.

Thanks @AmazonUK for sending me this instead of the ps5 I ordered. And then telling me sorry, we can't send you the item you actually ordered because we ran out. So you're gonna have to wait over 10 days for a refund. Absolute shambles pic.twitter.com/2slEFxKxlc