Melania Trump: 'Pueblo americano merece elecciones transparentes'

WASHINGTON.- La primera dama de EE.UU., Melania Trump, pidió este domingo que se cuente "cada voto legal" y llamó a proteger la democracia del país con "total transparencia", después de que las proyecciones de los medios dieran la victoria electoral al candidato demócrata, Joe Biden.

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.