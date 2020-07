Pescador vuelca su camión y suplica que no le roben su mercancía

Cartagena.- Tras volcar un camión cargado con pescado, un grupo de personas se congregaron para saquear la mercancía del vehículo de carga.

A través de un video que circula en las redes sociales, puede observarse como una gran multitud de personas se abarrotan para obtener la preciada mercancía.

Ante la prensa local, el conductor del camión, quien logró sobrevivir al accidente, confesó que le suplicaba a los pobladores que no le robaran su mercancía pues esta le pertenecía a él y no a ninguna empresa.

"No me roben, el carro no es de ninguna empresa. Todo eso es mío, lo poco que me quedaba me lo robaron, yo les decía que me ayudaran y varios me amenazaron. Es triste todo", dijo el pescador.