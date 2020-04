Personal médico alemán se desnuda para exigir materiales sanitarios

Berlín, Alemania.- Pese a que Alemania se ha usado constantemente como un ejemplo mundial de un buen manejo de la crisis, la saturación de los hospitales fue inevitable y con ello se vino el desabasto de material médico, es así como lo denuncian los profesionales de la salud en tierras germanas.

A través de las redes sociales, decenas de médicos compartieron fotografías de ellos desnudos a modo de protesta para así mostrar cuan desprotegidos se sienten ante la escasez de materiales en medio de la pandemia global del COVID-19.

La campaña es conocida bajo el término alemán "Blanke Bedenken" que significa (preocupaciones en blanco). Con esta protesta en redes sociales, buscan que el gobierno les provea de medios de protección para poder atender a los pacientes portadores del SARS-Cov-2.

Blanke Bedenken, or Naked Qualms - the health workers´ nude pictures appear on a website urging politicians to ensure doctors and clinics have enough protective gear.https://t.co/4lLQlnevP4