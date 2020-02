Persecución policíaca en ruta de desfile de los Chiefs

Un conductor y un pasajero fueron detenidos tras una persecución policiaca que terminó en choque en la ruta del desfile de celebración del Super Bowl de los Chiefs de Kansas City que tendrá lugar en esta ciudad más tarde.

El incidente ocurrió justo después de las 8:00 h (hora local), según la policía de Kansas City. El coche habría roto la barricada intentando esquivar a las patrullas de la policía y llegó a la ruta del desfile, a la altura de Union Station, entre 20th Street y Pershing.

"La policía utilizó una serie de tácticas y maniobras, incluyendo poncha llantas para detener al conductor", dijo el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, a FOX4, minutos después del incidente.

Las imágenes de video de las estaciones de televisión locales mostraron a la policía haciendo contacto con el automóvil para lograr que este girara, y una vez detenido, una gran cantidad de agentes con armas desenfundadas llegaron para rodear al vehículo.

