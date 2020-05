Perro espera a su dueño por 3 meses en el hospital; no sabía que falleció por Covid-19

Wuhan.- Un habitante de Wuhan ingresó a un hospital con síntomas de coronavirus en el mes de febrero, pero días después su diagnóstico fue confirmado.

Cabe destacar que el hombre llegó al hospital acompañado de su mascota, un perro mestizo de siete años que permaneció en las puertas de la clínica.

Después de un tiempo el hombre falleció a causa de una neumonía provocada por el coronavirus.

Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19

7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao

Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh