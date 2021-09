Nadie quería a este perrito con mandíbula chueca hasta que se hizo viral y encontró un hogar

Picasso sería sacrificado como todos aquellos que no son adoptados luego de un tiempo en el refugio

Para muchos perros en situación de abandono o porque simplemente no son de raza pura es muy difícil encontrar un hogar adoptivo; esta es la situación de Picasso, un perrito rechazado cientos de veces.

El perrito que es una cruza entre pitbull y salchicha nació con una deformación en su mandíbula que le genera una mordida cruzada y le hace torcer el hocico.

Esta característica provocó que nadie quisiera adoptarlo, por lo que los dueños del criadero donde nació lo llevaron a un refugio para perros, ubicado en California, Estados Unidos.

Picasso sería sacrificado si no encontraba una familia

Con tan sólo nueve meses, Picasso sufrió la misma experiencia, pero esta vez sería sacrificado como todos aquellos que no son adoptados luego de un tiempo en el refugio.

El perrito pitbull-salchicha entró a la lista para ser dormido, sin embargo, justo a tiempo llegó Liesl, quien quiso adoptar a Picasso, sin importar su aspecto.

"Una amiga me envió una foto de Picasso tumbado en una camita y sí, su cara me llamó la atención pero su mirada me conquistó, fue amor a primera vista", dijo la mujer de 51 años en entrevista con un portal de noticias web.

Más de 263 mil usuarios siguen a Picasso en Instagram

Ahora, Picasso tiene su propia cuenta de Instagram donde es seguido por más de 263 mil seguidores, lleva una vida totalmente normal, juega, corre y convive con otros animales domésticos.

